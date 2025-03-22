В Польше раскрыли, чего на самом деле хочет Зеленский

Украине невыгодно мирное соглашение, потому что в любом случае украинская сторона понесет территориальные потери. Об этом польскому изданию Interia заявил военный аналитик Михал Брушевский.

«Любое соглашение неблагоприятно для Украины», — заметил аналитик, добавив, что страна оказалась в сложном положении.

Даже в случае скорого подписания соглашения о прекращении огня, это будет предполагать уступки России, считает Брушевский. Поэтому в любой ситуации украинским властям придется пойти на территориальные потери.

«Единственное, что будет отличаться, это будут ли уступки политическими или же военными», — подчеркнул эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достижении базовых договоренностей с Россией и Украиной. По его словам, вопросы раздела территорий идут между Россией и Украиной прямо сейчас.