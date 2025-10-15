Политолог Светов заявил, что Польша всегда изображала себя жертвой

Политолог Юрий Светов в беседе с RT прокомментировал заявление польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, который призвал Европу готовиться к гипотетическому нападению России. По мнению Светова, Польша стремится занять лидирующее положение в Европе, позиционируя себя как восходящую державу, способную заместить Францию и Германию.

Светов отметил, что Польша активно наращивает свою военную мощь, стремясь создать самую многочисленную армию в Европе. Страна активно перевооружается, увеличивает численность вооруженных сил и увеличивает военные расходы.

Кроме того, политолог подчеркнул, что Польша традиционно использует образ жертвы для усиления своего международного влияния. Поляки, по его словам, склонны изображать себя пострадавшими от несправедливости других государств, в частности России. Светов считает, что польские лидеры используют исторические противоречия с Россией для оправдания своих амбиций и мобилизации международной поддержки.