В Польше заявили, что истребители России пролетели над нефтяной платформой
Пограничная стража Польши сделала заявление, что российские истребители якобы пролетели над нефтяной платформой в Балтайском море. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Два российских истребителя совершили пролет на малой высоте над платформой „Петробалтик“», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что об инциденте уведомили вооруженные силы Польши и другие службы.
Представитель морского отдела Погранстражи Катаржина Пшибыш уточнила: платформа находится вне территориальных вод Польши, в ее экономической зоне.
До этого Эстония заявила об истребителях России в ее воздушном пространстве. По ее данным, самолеты были с отключенными транспондерами и без планов полета.