В Польше заявили, что истребители России пролетели над нефтяной платформой

Пограничная стража Польши сделала заявление, что российские истребители якобы пролетели над нефтяной платформой в Балтайском море. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Два российских истребителя совершили пролет на малой высоте над платформой „Петробалтик“», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что об инциденте уведомили вооруженные силы Польши и другие службы.

Представитель морского отдела Погранстражи Катаржина Пшибыш уточнила: платформа находится вне территориальных вод Польши, в ее экономической зоне.

До этого Эстония заявила об истребителях России в ее воздушном пространстве. По ее данным, самолеты были с отключенными транспондерами и без планов полета.