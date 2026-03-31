Сегодня 12:16 Польша отказалась перебросить батарею Patriot на Ближний Восток ради США

Польша не собирается предоставлять американцам свои системы противоракетной обороны Patriot. Об этом в соцсети Х предупредил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Наши батареи Patriot и их ракеты используются для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО. В этом отношении ничего не изменилось, и мы не планируем их передислоцировать куда-либо!» — подчеркнул он.

Помимо главы Минобороны, о системах ПРО также высказался заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик. «Польские Patriot остаются в Польше. У них есть свои задачи в стране: это защита Польши и восточного фланга НАТО», — пояснил замминистра.

Информацию о том, что США требуют от польских властей перебросить на Ближний Восток одну из двух своих батарей Patriot, ранее сообщило издание Rzeczpospolita.