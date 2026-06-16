В Польше задержали двух белорусов по делу о стрельбе в россиянина

В Польше задержали двоих граждан Белоруссии по делу о стрельбе в российского художника. Об этом сообщило издание WP Wiadomości .

Задержанным 33 и 37 лет, обвинения им пока не предъявили. Их обнаружили в районе консульства Белоруссии в Бяла-Подляске. Прокурор Люблина провел осмотр места происшествия, найдя гильзы и один патрон калибра девять миллиметров.

«Подошел мужчина, который произвел три выстрела из пистолета. Когда пострадавший упал на землю, нападавший подошел к нему и произвел еще два выстрела с близкого расстояния», — рассказал пресс-секретарь Окружной прокуратуры Люблина Марцин Козак.

Правоохранители просят очевидцев предоставить записи с видеорегистраторов. Нападение произошло 15 июня, россиянин скончался от ран. По неофициальным данным, он имел статус политического беженца и критиковал российские власти.