Россиянин погиб во время стрельбы на востоке Польши

Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу в польском городе Бяла-Подляске. От полученных ранений на месте скончался 44-летний россиянин. Об этом в эфире телеканала TVN24 сообщил представитель полиции люблинского воеводства Анджей Файолек.

Погибшего нашли в районе парковки на улице королевы Ядвиги.

«Мы получили информацию о выстрелах в сторону прохожего в районе парковки. Преступник после прекращения огня скрылся. Для установления всех обстоятельств происшествия место преступления перекрыли», — заявил Файолек.

Представитель полиции добавил, что личность жертвы установили быстро. Им оказался 44-летний россиянин, проживающий в Бяла-Подляске.

Специалисты занимаются поиском стрелка, а криминалисты выдвинули несколько версий случившегося и уже не исключили, что речь идет о запланированном убийстве.

«Если кто-то подходит к конкретному человеку на улице и стреляет, все указывает на то, что он планировал его убить. Мы пока не знаем мотивов стрелка», — отметил представитель полиции.

В конце апреля этого года россиянин вошел в число туристов, раненных во время стрельбы у пирамид в Мексике. Тогда погибли два человека, ранения получили два гражданина Колумбии, россиянин и туристка из Канады.