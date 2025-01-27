В Польше выступили за демонтаж «Северного потока»

Поставки российского газа в страны Евросоюза восстанавливать нельзя даже после прекращения боевых действий на Украине. С таким заявлением в интервью «Би-би-си» выступил президент Польши Анджей Дуда.

Он подчеркнул, что необходимо полностью демонтировать европейский участок газопровода «Северный поток», чтобы избавить Германию от соблазна восстановить поставки российского энергоносителя.

«Я надеюсь, что европейские лидеры извлекут урок из конфликта на Украине и примут решение никогда не восстанавливать прокачку российского газа», — заявил Дуда.

Президент Польши добавил, что газопроводы необходимо демонтировать, потому что они представляют серьезную опасность для Польши, Словакии и других стран Центральной Европы, которые рискуют впасть в энергетическую зависимость от России.

С заявлением о планах перезапуска газопровода «Северный поток» ранее выступила лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель. Она объявила, что в случае победы на выборах в Бундестаг и получения поста канцлера подпишет указ о возобновлении прокачки российского газа.

Политик отметила, что стране необходимо вернуться к мощным и безопасным атомным электростанциям и отказаться от «позорных ветряков».