В Польше освободили четырех украинцев по делу о подрыве железной дороги

В Польше отпустили четырех граждан Украины, задержанных 19 ноября по подозрению в возможной причастности к подрыву железнодорожных путей на линии Варшава — Люблин. Об этом сообщило Onet.pl со ссылкой на официальные источники.

По первоначальной версии следствия, украинцы могли помогать другим гражданам Украины, которых польские силовики считают организаторами подрыва. Двух подозреваемых задержало Агентство внутренней безопасности, еще двоих — полиция. Среди них оказался водитель, который, как предполагали следователи, в день инцидента мог перевозить предполагаемых организаторов.

Как уточняет Onet.pl, все четверо давно жили в Польше, между собой не были знакомы, и их имена не раскрываются. По данным польских властей, двое фигурантов дела, которых считают организаторами подрыва, покинули страну через пункт пропуска Тересполь на границе с Белоруссией.

Инцидент произошел утром 16 ноября: машинист электропоезда заметил повреждение рельсов в Мазовецком воеводстве, недалеко от направления к погранпереходу «Дорохуск» на границе с Украиной. Движение сразу остановили, обошлось без пострадавших. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что путь был подорван. В телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским он потребовал предоставить ему информацию об украинцах, замешанных в актах диверсий на польской территории.