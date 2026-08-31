В Польше вспыхнул крупнейший завод БПЛА, он поставлял детали для ВСУ

Завод-производитель деталей БПЛА для ВСУ загорелся в Польше

В польском городе Скаржиско-Каменне произошел пожар в цехе завода WB Electronics, выпускающего комплектующие для БПЛА и наземных робототехнических комплексов. Об этом со ссылкой на представителей местной полиции сообщило издание Onet .

Огонь вспыхнул в отделе сборки. Пожар начался примерно после полуночи, на место происшествия вызвали не только экстренные службы, но и полицию. На территории предприятия рабочих не было, никто не пострадал.

Польские следственные органы подняли в небо беспилотники с тепловизорами. Представитель полиции Анна Славиньская сообщила, что правоохранители рассматривают версию умышленного поджога.

К расследованию причин ЧП также подключились сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW). Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский призвал «не поддаваться слухам о диверсии» и дождаться официальных выводов экспертов.

Скаржиско-Каменна — главный центр польского оборонного концерна Polska Grupa Zbrojeniowa и завода Mesko, которые являются ключевыми хабами по производству и отправке военной продукции (включая компоненты БПЛА и боеприпасы) для нужд ВСУ.

Здесь же расположен и крупнейший частный оборонный концерн Польши WB Electronics. В 2020 году подразделение этой компании открыло представительство на Украине.

Ранее министр обороны Польши опроверг слова своего зама о нежелании размещать ядерное оружие.