О2: в Польше слова Лаврова о возрождении нацизма в Европе посчитали агрессией

Польские журналисты возмутились из-за жесткой критики главы МИД России Сергея Лаврова в адрес Евросоюза, рекомендовавшего европейским лидерам отказаться от посещения Москвы в День Победы. Об этом сообщило польское издание O2 .

Лавров прокомментировал отказ лидеров ряда стран ЕС от участия в праздновании Дня Победы в Москве, отметив, что это свидетельство «возрождения европейского нацизма». Дипломат добавил, что «Россия этого не потерпит».

«Российские политики агрессивно отреагировали на решение Евросоюза и его государств-членов», — заявили польские журналисты.

Они посчитали, что Лавров слишком резко высказался, использовав «агрессивную риторику».

Аналогично о возрождении нацизма в Европе ранее высказался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ждет сербского коллегу Александра Вучича на празднование 80-й годовщины Великой победы.