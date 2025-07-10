Симоньян высмеяла слова президента Польши о Зеленском и Волынской резне

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале высмеяла доверчивость президента Польши Анджея Дуды, комментируя его слова о Зеленском. Дуда заявил, что Зеленский уверил его, будто не знал о Волынской резне, так как в школе якобы не проходил эту тему.