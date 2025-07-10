Симоньян высмеяла слова президента Польши о Зеленском и Волынской резне

Симоньян: Зеленский не знает про Волынь, так как вместо уроков курил за гаражами

Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com
Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале высмеяла доверчивость президента Польши Анджея Дуды, комментируя его слова о Зеленском. Дуда заявил, что Зеленский уверил его, будто не знал о Волынской резне, так как в школе якобы не проходил эту тему.

Симоньян иронично отметила, что украинский президент просто пропускал занятия.

«Просто вместо уроков истории Вовчик курил за гаражами. И не сигареты», — написала она.

Ранее RT сообщил, что Дуда считает, что украинское население плохо осведомлено о Волынской трагедии и других «тяжелых» моментах истории Украины.

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