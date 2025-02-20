В Польше возили по выставкам технику с Украины вместе с боеприпасами

В Польше разгорелся скандал из-за подбитой военной техники, вывезенной с Украины — из нее забыли извлечь боеприпасы. Об этом сообщили местные телеканалы.

Четыре единицы техники возили по выставкам в польских городах, чтобы показать якобы успехи украинской армии.

«Сейчас оказывается, что они могли в любой момент взорваться. Никто не проверил, что внутри находятся гранаты и боеприпасы», — сообщили СМИ.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский подтвердил эту информацию и назвал произошедшее безответственностью.

Ранее польский депутат Пшемыслав Виплер заявил, что оружие украинской армии необходимо выдавать только в кредит под процент и в принципе помогать другим государствам только с выгодой для себя.