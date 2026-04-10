В Польше узнали о планах США перебросить войска к границам России

США намерены перебросить войска в Польшу, Румынию и Литву, приблизив их к границам России. Об этом сообщило польское издание Wirtualna Polska .

По данным журналистов, в Вашингтоне прорабатывают вариант с масштабным перемещением военных подразделений по Европе. Американцы планируют вывести контингенты из стран, которые не поддержали США во время иранского кризиса.

«В последние недели в администрации США возросла поддержка идеи переброски части войск из Западной Европы на восточный фланг НАТО. Проект находится на ранней стадии и призван оказать давление на союзников», — сообщили в издании.

Как пояснил полковник Петр Левандовский, оценивать такой расклад как оптимистичный было бы поспешно. Подобный шаг станет сигналом для остальных союзников: американцы забирают военных у одних и передают тем, кто вызывает больше симпатий у Вашингтона.

«На данном этапе я воспринимаю это как выпад в сторону стран, которые не поддерживали США в войне с Ираном или резко критиковали решение действовать на Ближнем Востоке», — сказал Левандовский.

Ранее Польша отказалась предоставить США батарею Patriot для помощи в ближневосточном конфликте.