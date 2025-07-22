В Польше умер генерал, призывавший захватить Калининградскую область

Из жизни ушел польский экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Об этом в соцсети X заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Он уточнил, что бывший командующий скончался на 70-м году жизни.

«Мы получили печальное известие о смерти генерала Вальдемара Скшипчака», — написал министр.

Генерал неоднократно делал русофобские заявления. Он призывал Польшу захватить Калининградскую область, которая якобы исторически является землей Пруссии и не имеет военного значения. Также Скшипчак советовал заминировать границу с Россией.

Ранее генеральный директор аэрокосмической компании ICEYE, отслеживающей перемещение российских войск, рассказал, что Польша стала одним из ее инвесторов.

Страна выкупила долю за 230 миллионов долларов. В газете Financial Times уточнили, что инвестиции направят через национальный банк развития и используют для покупки шести спутников ICEYE.