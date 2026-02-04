В Польше создали правительственную комиссию по делу Эпштейна

Премьер Польши Дональд Туск поручил собрать специальную правительственную комиссию, которая изучит документы по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна, в которых упоминаются граждане республики. Об этом сообщило Польское радио .

«Необходимо проверить, насколько глубоко и насколько реально присутствуют польские следы в этом скандале», — заявил замминистра иностранных дел Марцин Босацкий.

Туск добавил, что расследование этого дела отвечает интересам государства. Польские власти особенно опасаются, что компроматом могут воспользоваться российские спецслужбы.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс признался, что общался с Эпштейном, и публично извинился за это, назвав себя глупым человеком. Он добавил, что бизнесмен хотел привлечь его к финансированию проектов по глобальному здравоохранению.