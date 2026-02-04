«Я был глуп». Билл Гейтс пожалел, что общался с Эпштейном

Сооснователь Microsoft и предприниматель Билл Гейтс в интервью австралийскому телеканалу 9News публично извинился за контакты со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Бизнесмен признал, что считает это решение серьезной ошибкой.

«Я был глуп, что проводил с ним время. Я один из многих, кто сожалеет о том, что когда-либо знал его», — сказал Гейтс.

Бизнесмен пояснил, что изначально пошел на контакт, поскольку Эпштейн уверял, что способен привлечь состоятельных людей к финансированию проектов в сфере глобального здравоохранения. Их общение ограничивалось ужинами: Гейтс утверждает, что никогда не бывал на острове Эпштейна и не контактировал с женщинами из его окружения.

В материалах, обнародованных Министерством юстиции США по делу Эпштейна, утверждалось, что сооснователь Microsoft якобы пытался скрыть от супруги заражение венерическим заболеванием после связей с девушками. Также обнаружено электронное письмо от 2017 года, в котором обсуждают моделирование глобальной пандемии.