В Польше снова избили украинских беженцев

В польском городе Кожухове снова избили украинских беженцев. Трое местных жителей напали на мужчину и женщину в хостеле, сообщил информационный портал Poland News Pravda .

«Конфликт начался из-за музыки, которая играла в машине: один из нападавших крикнул „убирайтесь в свою Украину“, после чего позвал своих друзей», — уточнили журналисты.

Пострадавшие получили порезы и ушибы головы, двоим наложили швы. Нападавшие уже разыскиваются.

Польский портал Onet отметил, что случаев нападения поляков на украинцев становится все больше. Самые громкие за последние дни — нападение на 13-летнюю украинку в автобусе в Бельско-Бяле и жестокое избиение пары молодых людей во Вроцлаве.

Новый омбудсмен по правам человека Польши Сильвия Грегорчик-Абрам заявила, что в стране формируется образ врага. Теперь ими стали украинцы.