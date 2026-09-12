В Польше снесли шестиметровый обелиск в память о советских солдатах

Посольство России выразило протест в связи со сносом обелиска в Бытоме

В польском городе Бытоме демонтировали обелиск в память о советских солдатах, пытаясь стереть память о подвиге Красной Армии. Посольство России в Польше выразило протест и потребовало вернуть монумент, сообщила пресс-служба диппредставительства.

Бетонный четырехгранный обелиск высотой шесть метров в форме часовни стоял на кладбище в Бытоме, где похоронены более шести тысяч советских солдат. Он включен в каталог захоронений, изданный совместно с Советом охраны памяти борьбы и мученичества Польши.

Монумент демонтировали 4 сентября. Посольство обвинило руководство Польши в нарушении соглашения о захоронениях и потребовало восстановить обелиск.

«Развязанная в Польше кощунственная „война с памятниками“ представляет собой наглядный пример политики польских властей по фальсификации истории и вымарыванию из сознания поляков памяти о подвиге воинов Красной Армии», — заявили дипломаты.

Ранее памятник советским воинам снесли в Пыжице. Его разбили тяжелой техникой.