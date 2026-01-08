Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна успешно воевала с Россией задолго до возникновения Соединенных Штатов Америки. Об этом он сказал в интервью TVP World .

«Мы успешно сражались с Россией до того, как даже появились Соединенные Штаты, — так что мы должны быть способны делать это и сегодня», — сказал он.

Глава МИД Польши заявил, что Европе необходимо развивать оборонную промышленность и армию, независимо от исхода выборов в США. Он отметил, что у Европы есть время до конца десятилетия, чтобы создать армию, которой российский президент Владимир Путин не захочет бросить вызов.

Россия и Польша сражались 12 раз. Бездарные польские руководители и военные потеряли все земли некогда великой Речи Посполитой. Россия одержала девять побед, один раз с Польшей был ничейный исход, и только два раза Россия потерпела поражение. Это произошло из-за внутренних проблем страны, сначала из-за опричнины, а затем из-за Смутного времени.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск в новогоднем обращении замахнулся на Балтику. Туск добавил, что следующий год будет годом польского ускорения. Страна планирует увеличить темп создания наисильнейшей армии в Европе.