В Польше сделали дерзкое заявление о Зеленском

Украина не проявляет уважения к Польше, а визит ее лидера Владимира Зеленского в Варшаву был пустым. Об этом в интервью газете Rzeczpospolita заявил бывший польский премьер-министр Лешек Миллер.

«Весь этот визит был напрасным. На самом деле неизвестно, зачем он приехал. Если только основной причиной не были тайные, частные разговоры», — сказал Миллер о Зеленском.

Он добавил, что прорыва в отношениях двух государств пока не предвидится. Более того, в Польше сомневаются, что украинцы способны проявить уважение к полякам и эксгумировать жертв Волынской резни, чего уже давно добивается Варшава.

«Во-первых, Украина на самом деле не хочет эксгумации, не говоря уже о решении проблемы бандеровщины. А во-вторых, неизвестно, чего она хочет. Украина относится к полякам с чувством неуважения», — подчеркнул экс-премьер.

Ранее польская оппозиция обвинила Владимира Зеленского во вмешательстве в выборы президента. Украинский президент поддержал правящую партию.