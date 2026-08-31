В Польше разгорелся скандал из-за ударов по Украине

Kurier Lubelski: жителей Польши с запозданием оповестили об ударах по Украине

В Люблинском воеводстве Польши не все жители получили экстренные сообщения во время атаки по территории соседней Украины. Об этом сообщила газета Kurier Lubelski .

По данным издания, часть жителей получила предупреждение об угрозе, однако другие не дождались СМС-сообщений. Некоторые поляки, напротив, получили сообщение об отмене тревоги практически сразу после первого оповещения.

Ситуацию осложнило решение Операционного центра безопасности Польши. Центр сообщил об отмене воздушной тревоги через несколько минут после ее объявления, тогда как СМС с предупреждением жители начали получать примерно через 20 минут.

В польском МВД объяснили произошедшее возможными проблемами у операторов связи. Там предположили, что некоторые операторы не успели отправить сообщения об угрозе, потому что пришла информация об отмене предупреждения.

Ранее Минобороны России сообщило о продолжении групповых ударов по предприятиям украинской военной промышленности, которые используют в интересах ВСУ.