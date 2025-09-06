В Польше разбился неизвестный летательный аппарат

В населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши разбился неизвестный летательный аппарат. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По данным издания, объект упал примерно в 500 метрах от жилых построек. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и экстренные службы, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее МИД Польши направил России ноту протеста после падения беспилотника в том же регионе. Тогда Варшава обвинила Москву в «намеренной провокации», хотя следствие не установило производителя аппарата. Инцидент сопровождался взрывом на кукурузном поле, в результате которого в домах поблизости выбило окна.