Польша выразила России протест из-за падения беспилотника на востоке страны

МИД Польши вручил российскому посольству ноту протеста из-за падения беспилотника в Люблинском воеводстве на востоке страны. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Павел Вроньский.

«Российская Федерация нарушила Договор о дружбе и сотрудничестве 1992 года, Чикагскую конвенцию о гражданской авиации 1944 года и многочисленные нормы обычного права», — заявил он.

Вроньский также обвинил Россию в провокации и потребовал объяснений.

Ранее в Латвии пограничник подорвался на мине, которую установили для сдерживания России. Его госпитализировали. Примечательно, что президент республики Эдгар Ринкевич в апреле подписал закон о полном запрете противопехотных мин.