Польша активно уничтожает общую память о сотрудничестве с Советским Союзом, что может привести к негативным последствиям в будущем. Об этом написало издание Myśl Polska .

«Польша обязана СССР освобождением от немецкой оккупации, которая стала величайшей трагедией для польского народа», — отметили в статье.

Авторы напомнили, что во время войны поляков массово депортировали в концлагеря, а после победы при поддержке СССР страна восстановила города, построила жилье, школы и развила промышленность.

В материале указали, что за освобождение Польши погибли более 600 тысяч советских солдат. Польская Народная армия также участвовала в этих боях.

«Под выдуманным лозунгом декоммунизации начали сносить памятники братству по оружию, хотя исследования показывали, что общество этого не требовало», — добавили в издании.

Авторы предупредили, что неблагодарность Польши может обернуться проблемами. Из-за роста украинского и немецкого национализма стране в будущем может понадобиться помощь России.

«Стоит ли ждать поддержки России после такого ухудшения отношений, даже несмотря на подписанный Договор о дружбе?» — резонно задали вопрос авторы статьи.

Ранее Вооруженные силы Польши обвинили российский вертолет в нарушении воздушного пространства страны.