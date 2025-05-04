В Польше призвали задуматься о последствиях «декоммунизации» и отдаления от России
Myśl Polska: освобождением от немецкой оккупации Польша обязана СССР
Польша активно уничтожает общую память о сотрудничестве с Советским Союзом, что может привести к негативным последствиям в будущем. Об этом написало издание Myśl Polska.
«Польша обязана СССР освобождением от немецкой оккупации, которая стала величайшей трагедией для польского народа», — отметили в статье.
Авторы напомнили, что во время войны поляков массово депортировали в концлагеря, а после победы при поддержке СССР страна восстановила города, построила жилье, школы и развила промышленность.
В материале указали, что за освобождение Польши погибли более 600 тысяч советских солдат. Польская Народная армия также участвовала в этих боях.
«Под выдуманным лозунгом декоммунизации начали сносить памятники братству по оружию, хотя исследования показывали, что общество этого не требовало», — добавили в издании.
Авторы предупредили, что неблагодарность Польши может обернуться проблемами. Из-за роста украинского и немецкого национализма стране в будущем может понадобиться помощь России.
«Стоит ли ждать поддержки России после такого ухудшения отношений, даже несмотря на подписанный Договор о дружбе?» — резонно задали вопрос авторы статьи.
Ранее Вооруженные силы Польши обвинили российский вертолет в нарушении воздушного пространства страны.