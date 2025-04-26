Польша обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Вооруженные силы Польши обвинили российский вертолет в нарушении воздушного пространства страны. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования польской армии в соцсети X .

В ведомстве отметили, что ЧП произошло вечером 25 апреля над территориальными водами Польши в Балтийском море. Системы радиолокационной борьбы взяли винтокрылую машину на сопровождение, а подразделения противовоздушной обороны пришли в полную боеготовность.

Вечером 24 апреля ВВС Польши также подняли в воздух истребители из-за якобы активности российской армии на Украине. Военные уточнили, что предпринятые меры были направлены на обеспечение безопасности в приграничных регионах.

МИД Финляндии в начале февраля вызвал российского посла из-за якобы нарушения воздушных границ республики боевым самолетом ВКС России.