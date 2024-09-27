Дуда: многие хотят завершения конфликта на Украине и сотрудничества с Россией

Многие на Западе хотят завершения украинского конфликта и возобновления активных экономических связей с Россией. Об этом в эфире телеканала Polsat заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Сегодня многие ждут завершения конфликта, чтобы они вернулись к бизнесу с Россией», — отметил он.

Дуда добавил, что позиция Польши заключается в стремлении нанести России поражение в противостоянии с Украиной. Он выразил уверенность, что, если такой сценарий не случится, то Россия «нападет и на другие страны», однако не привел никаких доказательств этому утверждению.

Ранее депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев предложил передать под мандат Организации объединенных наций часть принадлежащих Германии польских земель. Он уточнил, что речь идет о Пруссии, Померании, Силезии, Восточном Бранденбурге, и вольном городе Данциге.