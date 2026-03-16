В Польше предупредили о реальной угрозе выхода из ЕС

Сценарий выхода Польши из Евросоюза стал реальной угрозой на фоне усилившихся политических споров внутри страны. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск в соцсети Х .

Туск пришел к выводу, что угроза выхода страны из союза больше не выглядит абстрактной.

«Polexit (выход Польши из ЕС — прим. ред.) — это реальная угроза сегодня! Его хотят обе „Конфедерации“ и большинство PiS („Право и справедливость“ — прим. ред.). Навроцкий является их покровителем», — написал он.

Поводом для новой дискуссии стало решение президента Польши Кароля Навроцкого наложить вето на закон о кредите на закупку вооружений в рамках европейской программы SAFE. После этого в стране вновь заговорили о риске политического разрыва с Брюсселем.

Туск также связал давление на Евросоюз с более широкой международной повесткой.

«Россия, американская MAGA и европейские правые во главе с Орбаном хотят разрушить союз. Для Польши это была бы катастрофа. Я сделаю все, чтобы остановить их», — подчеркнул премьер.