Премьер обвинил президента Польши в подготовке к выходу из ЕС

Премьер Польши Дональд Туск обвинил президента Кароля Навроцкого в подготовке к выходу страны из Евросоюза. Об этом он заявил в эфире Польского телевидения .

Туск ополчился на Навроцкого после того, как тот наложил вето на закон, позволяющий кабмину реализовать кредитную программу ЕС по закупкам вооружения SAFE. Он назвал опасной ситуацией то, что происходит в политике страны благодаря президенту и оппозиционерам.

По его словам, вето Навроцкого стало решающим этапом большого поворота, сделанного лидером оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским.

«Те, кто говорит, что это вход в Polexit, в выход Польши из Евросоюза, к сожалению, все больше и больше правы», — заявил Туск.

В феврале Туск публично разругался с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, который заблокировал помощь Украине от Евросоюза.