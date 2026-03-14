Премьер обвинил президента Польши в подготовке к выходу из ЕС
Премьер Польши Дональд Туск обвинил президента Кароля Навроцкого в подготовке к выходу страны из Евросоюза. Об этом он заявил в эфире Польского телевидения.
Туск ополчился на Навроцкого после того, как тот наложил вето на закон, позволяющий кабмину реализовать кредитную программу ЕС по закупкам вооружения SAFE. Он назвал опасной ситуацией то, что происходит в политике страны благодаря президенту и оппозиционерам.
По его словам, вето Навроцкого стало решающим этапом большого поворота, сделанного лидером оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским.
«Те, кто говорит, что это вход в Polexit, в выход Польши из Евросоюза, к сожалению, все больше и больше правы», — заявил Туск.
В феврале Туск публично разругался с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, который заблокировал помощь Украине от Евросоюза.