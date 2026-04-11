Fakt: экспозиция у мемориала в Катыни заставляет кровь стыть

В Польше раскритиковали выставочные и информационные стенды, которые разместили у мемориала в Катыни. Претензии высказало издание Fakt .

Российское военно-историческое общество 10 апреля разместило в Катынском лесу материалы выставки «Десять веков польской русофобии». Ранее экспозицию показывали в Москве на Гоголевском бульваре.

Новые таблички рассказывают об исторически сложившемся отношении части польского общества к русским, что вызвало резонанс в местных СМИ.

Авторы материала раскритиковали само содержание стендов и решение России сделать акцент на действиях Варшавы.

«Русские поставили экспозицию, от которой замерзает кровь в жилах», — указали в материале.

В экспозицию вошли в том числе фотографии президента Польши Анджея Дуды и Владимира Зеленского, а также информация об участии польских наемников в боях против России на стороне ВСУ.

Тем временем польский политик Януш Корвин-Микке провел опрос и выяснил, что даже на фоне антироссийской пропаганды в Польше растет популярность президента России Владимира Путина.