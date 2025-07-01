В Польше похоронили мечту Украины об ускоренной евроинтеграции

Навроцкий: сейчас нельзя серьезно говорить о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Польские власти окончательно разбили мечты Украины об ускоренной евроинтеграции и вступлении в НАТО. Против этого выступил избранный президент Польши Кароль Навроцкий, написал Polsat .

Польский лидер заявил, что сейчас отсутствует возможность для вступления Украины в НАТО, так как на ее территории происходит вооруженный конфликт. Кроме того, он выступил против «безоговорочного вступления» Украины в ЕС.

«Многие страны, в том числе и Польша, годами ждали, пока оправдаются конкретные ожидания Европейского союза, чтобы стать его частью. Сейчас не тот момент, чтобы всерьез говорить о вступлении Украины в ЕС», — отметил Навроцкий.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский также говорил, что Киеву сначала придется завершить вооруженный конфликт, а уже потом в Европе вернутся к обсуждению вопроса о принятии Украины в ЕС. При этом киевскому режиму придется реформировать законодательство, чтобы оно соответствовало европейскому, а это долгий процесс.

Ранее Навроцкий заявлял, что ускоренный прием Украины в ЕС навредит его экономике и сельскому хозяйству.