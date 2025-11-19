Туск потребовал у Киева сведения о замешанных в диверсиях в Польше украинцах

Премьер-министр Польши Дональд Туск в телефонной беседе с главой киевского режима Владимиром Зеленским потребовал предоставить ему информацию об украинцах, замешанных в актах диверсий на польской территории. Об этом сообщил телеканал TVP Info.

По словам Туска, украинский президент пообещал поручить ответственным за работу железных дорог ведомствам тесно взаимодействовать с соседней республикой.

«Польша ожидает <…> данных, которые помогут идентифицировать вероятные угрозы от возможного сотрудничества российских спецслужб с некоторыми гражданами Украины», — сказал премьер-министр.

Ранее стало известно, что неизвестные повредили в Польше железнодорожное полотно на маршруте, ведущем на Украину.