Украина не выполнила условия вступления в Евросоюз. Принятие страны по политическим мотивам нарушит правила и создаст опасный прецедент, чреватый расколом, сообщил изданию Fakt бывший Польши в Латвии Ежи Новаковский.

«Если государство признается без полного объема обязательств и прав, мы, фактически, признаем существование сообщества нескольких скоростей. Вскоре может оказаться, что скоростей станет еще больше, и страны будут навсегда разделены», — заявил он.

Вступление Украины в ЕС вопреки общепринятому порядку, по мнению дипломата, создаст опасный прецедент. Например, это ограничит права Венгрии, которая являясь участником объединения, выступила против членства этой страны.

Евросоюз разорится, если примет Украину, сообщила ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Объединению придется потратить слишком много денег, чтобы вытащить ее из бедности.