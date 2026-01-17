Беднее, чем Болгария. Украина не дотянула до стандартов для вступления в ЕС

Евросоюз не обладает достаточным количеством средств, чтобы обеспечить необходимые экономические реформы на Украине и довести страну до единого стандарта. Об этом говорится в статье швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung .

Авторы отметили, что Евросоюз оказался перед сложным выбором, с одной стороны, включение Украины в свой состав обезопасит ее от новых атак и стабилизирует ситуацию на континенте, а с другой — это станет нарушением правил по проведению реформ, которые проходили другие страны.

В ноябре 2025 года Брюссельская комиссия включила Украину в число четырех стран-претендентов, которые добились прогресса в перестройке своей системы. Но главную проблему — коррупцию — в стране так и не победили.

Включение Украины в Евросоюз несет угрозу и самому блоку. Страна с населением в 38 миллионов человек не имеет достаточного дохода.

По данным Международного валютного фонда, ВВП на душу населения с поправкой на покупательную способность составляет менее половины ВВП Болгарии, которая считается самой бедной страной ЕС.

«При таких факторах Украина быстро выйдет за рамки существующих финансовых трансфертов и разорит весь бюджет», — говорится в материале.

Выходом из ситуации может стать подписание документа о вступлении Украины до конца 2029 года вне зависимости от того выполнит она все условия или нет. В договоре пропишут сроки реформ, которые пройдут уже после присоединения.

Это новое прочтение подхода, которое Евросоюз использовал в 2004 году, включив в свой состав восемь восточноевропейских стран, а также Мальту и Кипр. По самым сложным вопросам стороны договорились о длительных переходных периодах, некоторые из которых затянулись на семь лет.

Европейские страны с опаской рассматривают возможность ускоренного вступления Украины в ЕС с ограниченными полномочиями. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на чиновников. Источники издания уточнили, что выделение одной страны из общего числа претендентов вызовет недоверие среди остальных.