В Польше не смогли назвать число своих наемников в ВСУ

Власти Польши не смогли назвать даже приблизительное число поляков-наемников, воюющих на стороне Украины. Об этом РИА «Новости» рассказал анонимный представитель польского МИД.

Он напомнил, что польским законодательством допускается служба гражданина страны в иностранной армии.

«Для этого необходимо получить согласие министра внутренних дел и администрации… При этом нужно соответствовать ряду других требований. Например, быть несудимым или не иметь налоговых задолженностей», — сказал представитель ведомства.

По его словам, в случае нарушения данных требований гражданин Польши может лишиться свободы на срок до пяти лет. При этом большинство поляков, воюющих сейчас на Украине, не получали никакого согласия, а поехали «туда на свой страх и риск».

Собеседник издания добавил, что определить приблизительную численность польских наемников для властей страны не представляется возможным.

Ранее российские военные захватили в плен 15 иностранных наемников в Суджанском районе Курской области.