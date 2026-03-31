В Польше нашли загадочное кладбище с аномальным числом могил отверженных

В Польше археологи обнаружили кладбище XVII века в деревне в Куявско-Поморском воеводстве с аномальным числом могил отверженных. Об этом сообщил Nauka w Polsce .

Ученые под шефством Дариуша Полинского из Университета Николая свыше 20 лет занимаются раскопками около деревни Пень. Самым запоминающимся стало сельское кладбище. Там оказались трупы примерно 100 местных, 12 из которых, по данным специалистов, были отвержены обществом, поэтому их похоронили особенным образом. По мнению Полинского, это кладбище с самым большим числом подобных усопших.

Например, там есть могила женщины 30-50 лет. На ее руку с левой стороны уложили камни. При жизни она заболела сифилисом. В XVII веке заболевание пугало людей, потому что вызывало необратимые изменения во внешности. В итоге больную прозвали вампиром. Камни стали «магическим замком», который защитит от нападения женщины на местных жителей.

