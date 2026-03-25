Во Франции школьники во время игры нашли сидящий в яме древний скелет кельта

Во Франции дети из начальной школы в Дижоне наткнулись во время игры на сидящий в яме скелет галла. Об этом сообщило издание People .

Это уже пятый скелет, сидящий в яме, который обнаружили в городе. Все они были погребены в сидячем положении лицом на запад и с руками, лежащими на коленях. Ученые пытались выяснить, почему древние галлы так хоронили своих умерших, а также под вопросом — могли кельтские племена так хоронить людей заживо.

Пятый скелет хорошо сохранился. Его нашли рядом с начальной школой имени Джозефины Бейкер.

В 2025 году в 20 метрах от этого места на строительной площадке обнаружили еще 13 скелетов кельтов, причем один из них принадлежал ребенку.

Галлы впервые появились примерно в V веке до нашей эры, расселившись на территориях современных Франции, Бельгии, Швейцарии и далее на востоке. Ученым об их культуре известно немногое.

В декабре 2025 года в Норвегии археологи раскопали погребение времен викингов, в котором находились останки женщины.