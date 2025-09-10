Белоруссия сообщала Польше о «заблудившихся беспилотниках»

Белорусская сторона информировала Польшу о сбившихся с курса БПЛА, которые нарушили воздушное пространство республики. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко. Его видеообращение опубликовала пресс-служба ведомства.

Он рассказал, что в ночь на 10 сентября во время взаимного обмена ударами дронов между Россией и Украиной белорусские военные постоянно отслеживали «потерявшиеся дроны». По его словам, эти аппараты сбились с курса в результате воздействия систем РЭБ.

Информацию о дронах МО Белоруссии передавало Польше и Литве.

«Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы», — подчеркнул Муравейко.

Ранее глава правительства Польши Дональд Туск заявил о дронах, нарушивших воздушное пространство страны. Он рассказал, что военнослужащие нейтрализовали беспилотники.