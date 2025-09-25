В Польше начали продвигать идею уничтожения дронов над Украиной без одобрения НАТО

В Польше разработали поправки в закон, позволяющие республике уничтожать беспилотники над Украиной без согласования с НАТО или Евросоюзом. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza .

Польскому премьер-министру Дональду Туску уже представили засекреченный доклад с развернутым предложением. Подготовкой документа занималась комиссия по расследованию «российского влияния».

Издание добавило, что в Польше активно обсуждают стратегию использования ВВС и противовоздушной обороны для поражения целей не только над Украиной, но и над Белоруссией. Если предложение примут, республика начнет сбивать российские самолеты, БПЛА и ракеты, которые не пересекали польскую границу.

Сейчас Польша не может самостоятельно принимать решение о ликвидации объектов вне страны — по поправкам от 2022 года, государство согласовывает подобные шаги либо с Евросоюзом, либо с Североатлантическим альянсом.

Ранее издание Onet предположило, что жилой дом в Польше повредила ракета, которую выпустил голландский истребитель F-35. По информации агентства, снаряд влетел в здание во время совместной оборонительной операции.