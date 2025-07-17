В Польше из-за жалоб изъяли книги «Дебил» о Дуде

Книги о бывшем президенте страны Анджее Дуде с названием «Дебил. Случай из практики» убрали из продажи в Польше. Об этом сообщило Onet.

Автором книги, которая вышла в свет в мае, стала Александра Сарна. На обложке издания поместили фотографию Дуды.

По данным издания, польские правоохранители проводят проверку, является ли содержание и название книги оскорбительными для политика. Такие меры инициировали после многочисленных сообщений о возможном нарушении статьи УК. Согласно закону, человек, оскорбивший президента страны, может получить тюремный срок до трех лет.

Экс-лидер Польши ранее обиделся на союзников и пригрозил закрытием логистического хаба помощи Украине. Также Дуда выразил недовольство тем, что его не пригласили на ключевые переговоры по военной поддержке Киева.