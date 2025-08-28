В Польше двое мужчин отпинали экс-министра здравоохранения

В Польше неизвестные отпинали экс-министра здравоохранения Адама Недзельского из-за принятых им решений во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила радиостанция RMF FM .

«На бывшего министра здравоохранения напали двое мужчин в возрасте старше 30 лет возле одного из ресторанов в центре Седлец», – говорится в материале.

Журналисты уточнили, что нападавшие пинали Недзельского и громко критиковали его решения во время пандемии COVID-19.

Бывшего министра госпитализировали с травами спины и туловища. Угрозы его жизни нет.

Польский премьер-министр Дональд Туск написал в соцсетях, что напавших на Недзельского мужчин скоро поймают и отправят за решетку. Снисхождения к ним не проявят.

Ранее в Нижегородской области в суд передали дело об избиении медработника, обвиняемый – подросток.