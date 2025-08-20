Подросток предстанет перед судом за избиение врача в Нижегородской области
В Нижегородской области будут судить подростка, обвиняемого в избиении медицинского работника. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
По данным следствия, в мае 2025 года юноша несколько раз ударил врача по лицу и телу, нанеся вред его здоровью. Мотивом стала личная неприязнь.
Расследование уголовного дела против несовершеннолетнего завершено, материалы с обвинительным заключением переданы в суд.
