Подросток предстанет перед судом за избиение врача в Нижегородской области

В Нижегородской области будут судить подростка, обвиняемого в избиении медицинского работника. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По данным следствия, в мае 2025 года юноша несколько раз ударил врача по лицу и телу, нанеся вред его здоровью. Мотивом стала личная неприязнь.

Расследование уголовного дела против несовершеннолетнего завершено, материалы с обвинительным заключением переданы в суд.