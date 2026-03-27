В Польше алкоголики будут получать ежемесячное пособие

В Польше алкоголикам будут выплачивать ежемесячное пособие, если они утратили трудоспособность. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель Управления социального страхования Польши.

«Теперь лица, страдающие алкоголизмом и являющиеся по этой причине нетрудоспособными, имеют право на ежемесячное пособие, сумма которого зависит от степени нетрудоспособности, вызванной алкоголизмом», — сказал он.

По его словам, в случае полной нетрудоспособности планируется выплачивать им 1971 злотый (около 44 тысяч рублей) брутто. Если же у алкоголика зафиксирована частичная нетрудоспособность, то ему будут платить 1478 злотых (около 33 тысяч рублей) брутто.

Собеседник агентства добавил, что для получения пособия придется представить медицинские документы, подтверждающие, что гражданину поставили такой диагноз и он пытался лечиться. Просто назвать себя алкоголиком и получить право на выплаты не выйдет. Он отметил, что управление на выплату таких пособий ежегодно планирует направлять около 50 миллионов злотых (более 1,1 миллиарда рублей).

Ранее в Польше отменили пособия для украинских детей с 1 февраля.