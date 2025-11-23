В письмах Эпштейна нашли упоминание о королеве Елизавете II

Покойная королева Великобритании Елизавета II могла быть одной из клиенток американского финансиста Джефрри Эпштейна. Об этом сообщила газета Daily Express со ссылкой на его электронные письма.

Комитет по надзору Палаты представителей США опубликовал на прошлой неделе примерно 23 000 документов об имуществе Эпштейна. В материалах содержатся утверждения о том, что он консультировал британскую королеву по финансовым вопросам.

В частности, американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии Мюррей Гелл-Манн рассказывал, что у него сложилось впечатление, что среди клиентов Эпштейна есть королева Англии.

В 2003 году он опубликовал сборник поздравлений финансисту с днем рождения «Первые 50 лет», а в 2011-м посещал его частный остров. Имя Гелл-Манна также фигурировало в черной книге Эпштейна, где были указаны его близкие контакты.

В опубликованных материалах также указывается, что сын британской королевы, принц Эндрю приглашал финансиста на день ее рождения в 2000 году в Виндзорский замок.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о публикации всех материалов по делу Эпштейна.