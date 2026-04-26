В Пхеньяне открыли музейный комплекс героев зарубежной военной операции
Володин и Белоусов посетили мемориальный комплекс в Пхеньяне
В Пхеньяне открыли музейно-мемориальный комплекс, посвященный героям зарубежной военной операции. В церемонии участвовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны России Андрей Белоусов и лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщил ТАСС.
Глава Минобороны вместе с министром обороны КНДР, генералом армии Но Гван Чхолем, перерезал ленту в честь завершения строительства комплекса.
Российская делегация осмотрела музей, выставку трофейного вооружения и военной техники, а затем возложила цветы к памятной доске с именами военнослужащих Корейской народной армии, погибших при выполнении задач.
После церемонии на территории комплекса прошел памятный концерт. На нем прозвучали песни на корейском и русском языках.
Ранее во время рабочей поездки в КНДР Белоусов вручил ордена Мужества северокорейским военнослужащим. Награды получили бойцы, которые участвовали в освобождении Курской области.