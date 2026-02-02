В документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна оказалась переписка по электронной почте, в которой затрагивалась тема выборов на Украине в 2019 году. Материалы опубликовало Министерство юстиции США .

«Русские ненавидят [экс-президента Украины Петра] Порошенко, так что это может помочь решить конфликт», — написал Эпштейну анонимный адресат на вопрос о будущем Украины после выборов 2019 года.

Также Эпштейн после победы Владимира Зеленского на украинских президентских выборах просил неизвестную женщину из Артемовска изучить политическую ситуацию в республике.

«Я хочу, чтобы ты начала читать о политике на Украине: Зеленский, коррупция, парламент. Начни за этим следить», — подчеркнул финансист в одном из писем.

В ответ его собеседница сравнила происходящее в стране с интересным комедийным шоу. Эпштейн согласился с ней, но обратил внимание на «изощренную коррупцию» на Украине, благодаря которой можно заработать огромные деньги.

Ранее Минюст США случайно опубликовал вместе с файлами Эпштейна фотографии голых людей. Журналисты The New York Times предположили, что это были кадры из личной коллекции финансиста.