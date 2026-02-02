Десятки фото голых людей из дела Эпштейна обнародовали в США
Минюст США случайно показал фото голых людей из дела Эпштейна
Минюст Соединенных Штатов случайно обнародовал десятки фотографий голых людей из материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна. Снимки обнаружили журналисты The New York Times.
Предположительно, министерство показало кадры из личной коллекции скандально известного миллиардера.
На снимках запечатлели молодых людей, но нельзя точно определить их возраст. Некоторые кадры сделали на частном острове финансиста — на пляже и в спальнях, еще часть — в личных помещениях. Редакция сообщила Минюсту об оплошности, файлы оперативно удалили.
Ранее адвокаты жертв Эпштейна потребовали удалить сайт, где размещают документы по делу, так как там зачастую встречаются персональные данные.