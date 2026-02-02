Десятки фото голых людей из дела Эпштейна обнародовали в США

Предположительно, министерство показало кадры из личной коллекции скандально известного миллиардера.

На снимках запечатлели молодых людей, но нельзя точно определить их возраст. Некоторые кадры сделали на частном острове финансиста — на пляже и в спальнях, еще часть — в личных помещениях. Редакция сообщила Минюсту об оплошности, файлы оперативно удалили.

Ранее адвокаты жертв Эпштейна потребовали удалить сайт, где размещают документы по делу, так как там зачастую встречаются персональные данные.