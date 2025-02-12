В Пентагоне заявили об угрозе национальным интересам США со стороны Китая

У Китая есть потенциал и намерения угрожать ключевым национальным интересам США в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

По его словам, чтобы противостоять КНР, американцы планируют развивать сотрудничество с региональными партнерами. Сдерживание Китая Хегсет назвал одним из приоритетов оборонной политики администрации Дональда Трампа.

Ранее Госсовет КНР объявил о введении 15%-ных пошлин на импорт угля, сжиженного природного газа, нефти, сельскохозяйственной техники и некоторых автомобилей из США. Эту меру приняли в ответ на решение Белого дома обложить китайские товары 10%-ным налогом.

При этом сам Трамп заявил, что у него очень хорошие личные отношения с Си Цзиньпином и что главы двух государств уже неоднократно беседовали.