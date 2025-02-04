Китай введет пошлины на нефть, уголь и СПГ из США

Китай вводит пошлины на импорт угля, СПГ, нефти, сельхозтехники и некоторых автомобилей из США. Об этом объявил Госсовет КНР.

Государственный совет принял решение о введении 15-процентных пошлин на американский уголь и сжиженный природный газ. Это решение стало ответом на 10-процентные пошлины, которые США ввели на китайские товары.

Комитет по тарификации и классификации при Государственном совете КНР выступил с заявлением о введении ответных мер. В своем пресс-релизе комитет отметил, что одностороннее введение пошлин со стороны США является грубым нарушением правил Всемирной торговой организации и препятствует нормальному экономическому и торговому сотрудничеству между двумя странами. Также Китай подал иск в ВТО.

Президент США Дональд Трамп 1 февраля объявил о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Он объяснил это решение желанием сдержать поток нелегальных мигрантов и бороться с контрабандой фентанила.

Для товаров из Китая ставка составит 10%, из Мексики — 25%, а для канадских энергоресурсов — также 10%. Однако Канада смогла договориться о заморозке пошлин на месяц, а Трамп согласился отложить их введение для товаров из Мексики на такой же срок.

Однако затем Трамп неожиданно приостановил введение 25-процентных пошлин на товары из Мексики.