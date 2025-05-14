В Пентагоне заявили о возможном противостоянии России и США из-за Украины

Пентагон: конфликт на Украине может перерасти в противостояние России и США

Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо, выступая перед конгрессом заявил, что риски перерастания конфликта на Украине в прямое противостояние между США и Россией все еще сохраняются. Запись слушаний в сенате транслировал телеканал C-Span .

Военный руководитель отметил, что существует несколько сценариев, при которых российско-украинский конфликт может привести к открытому столкновению с американскими силами.

Гийо подчеркнул, что Россия, Китай и Иран пока избегают прямого военного конфликта с США. Однако, по его словам, их убежденность в ослаблении Запада способна подтолкнуть эти страны к более жестким действиям на международной арене, в том числе и против Соединенных Штатов.

По его мнению, такое восприятие увеличивает вероятность ошибочных расчетов в кризисных ситуациях.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий 15 мая, в Стамбуле. Кроме того, Путин поблагодарил посредников за помощь в мирном урегулировании с Украиной, в том числе администрацию президента США Дональда Трампа.