«Несколько вариантов». На Западе сообщили о сценариях нападения на Россию у Украины

Bloomberg: Украина рассматривала несколько сценариев вторжения в Россию

Фото: РИА «Новости»

Украинские власти рассматривали несколько сценариев внезапного нападения на Россию. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Планом действий киевского режима с агентством поделился анонимный западный чиновник.

«Украина рассматривала несколько вариантов атаки, прежде чем на прошлой неделе ворваться через российскую границу», — сказал он.

По словам разведчика, администрация президента США Джо Байдена и Европейский союз «благословили» Украину на нападение на российскую территорию.

Собеседник Bloomberg также отметил, что руководство Украины долгое время не делилось с Западом конкретной информацией о предстоящей операции. Союзники НАТО считают, что украинские войска не смогут удержать российский регион.

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель ранее заявил, что Соединенные Штаты не причастны к проводимому ВСУ наступлению на Курскую область.

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